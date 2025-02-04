Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu

Công ty TNHH Maruwn Logistics VN cần tuyển nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung làm việc tại Tòa Waseco, số 10 Phổ Quang, Q.Tân Bình

+) Hỗ trợ, tư vấn khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ xuất/nhập khẩu.

+) Hỗ trợ khách hàng đối ứng và làm việc với các cơ quan hải quan khi cần thiết

+) Hiểu được các nội dung khai hải quan.

+) Hiểu thủ tục xin CO, giấy phép nhập khẩu.

+) Quản lý chứng từ, hỗ trợ khách hàng.

+) Chuẩn bị hồ sơ hỗ trợ việc giao nhận trong nhà máy.

+) Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.