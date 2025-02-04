Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Công ty TNHH Maruwn Logistics VN cần tuyển nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung làm việc tại Tòa Waseco, số 10 Phổ Quang, Q.Tân Bình
+) Hỗ trợ, tư vấn khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ xuất/nhập khẩu.
+) Hỗ trợ khách hàng đối ứng và làm việc với các cơ quan hải quan khi cần thiết
+) Hiểu được các nội dung khai hải quan.
+) Hiểu thủ tục xin CO, giấy phép nhập khẩu.
+) Quản lý chứng từ, hỗ trợ khách hàng.
+) Chuẩn bị hồ sơ hỗ trợ việc giao nhận trong nhà máy.
+) Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại ngữ: Tiếng Trung giao tiếp có thể nói & viết email được bằng tiếng Trung (tương đương HSK4 trở lên).
- Kinh nghiệm:
+) Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics.
Tại Công Ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maruwn Logistics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI