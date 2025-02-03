Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Mức lương
35 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20

- 25 triệu + hoa hồng( 5

- 10%) Tham gia đầy đủ BHXH, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỷ... Hưởng đầy đủ các chính sách của cty Được làm việc với các tuyến bác sỹ đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh tháng, quý, năm
Quản lí team nhóm, phân chia vai trò khu vực cho các thành viên
Làm việc với các đối tác để đi đến thỏa thuận
Đào tạo đội ngũ nhân viên
Làm việc với các bác sỹ tuyến đầu ngành da liễu, thẩm mỹ tại các workshop, sự kiện lớn nhỏ của công ty
Chịu trách nhiệm về kế hoạch doanh số tháng quý năm

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm cao đẳng, đại học dược, quản trị kinh doanh
Tốt thiểu 3 năm ở vị trí trưởng phòng trong đó ít nhất 1 năm trong lĩnh vực hãng tiêm thẩm mỹ nội khoa hoặc mỹ phẩm cao cấp
Quản lí team nhóm từ 5-10 nhân viên; phân chia vai trò cho các thành viên
Lên được kế hoạch/chiến lược quý, năm
Yêu tiên sinh năm 9x đời đầu

Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 triệu VND - 60 triệu VND
Lương cứng: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IDOCTOR

CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

