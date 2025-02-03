Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
- Hồ Chí Minh: 20
- 25 triệu + hoa hồng( 5
- 10%) Tham gia đầy đủ BHXH, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỷ... Hưởng đầy đủ các chính sách của cty Được làm việc với các tuyến bác sỹ đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 60 Triệu
Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh tháng, quý, năm
Quản lí team nhóm, phân chia vai trò khu vực cho các thành viên
Làm việc với các đối tác để đi đến thỏa thuận
Đào tạo đội ngũ nhân viên
Làm việc với các bác sỹ tuyến đầu ngành da liễu, thẩm mỹ tại các workshop, sự kiện lớn nhỏ của công ty
Chịu trách nhiệm về kế hoạch doanh số tháng quý năm
Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt thiểu 3 năm ở vị trí trưởng phòng trong đó ít nhất 1 năm trong lĩnh vực hãng tiêm thẩm mỹ nội khoa hoặc mỹ phẩm cao cấp
Quản lí team nhóm từ 5-10 nhân viên; phân chia vai trò cho các thành viên
Lên được kế hoạch/chiến lược quý, năm
Yêu tiên sinh năm 9x đời đầu
Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
