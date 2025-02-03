Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 60 Triệu

Mức lương 35 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 - 25 triệu + hoa hồng( 5 - 10%) Tham gia đầy đủ BHXH, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỷ... Hưởng đầy đủ các chính sách của cty Được làm việc với các tuyến bác sỹ đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh tháng, quý, năm

Quản lí team nhóm, phân chia vai trò khu vực cho các thành viên

Làm việc với các đối tác để đi đến thỏa thuận

Đào tạo đội ngũ nhân viên

Làm việc với các bác sỹ tuyến đầu ngành da liễu, thẩm mỹ tại các workshop, sự kiện lớn nhỏ của công ty

Chịu trách nhiệm về kế hoạch doanh số tháng quý năm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệm cao đẳng, đại học dược, quản trị kinh doanh

Tốt thiểu 3 năm ở vị trí trưởng phòng trong đó ít nhất 1 năm trong lĩnh vực hãng tiêm thẩm mỹ nội khoa hoặc mỹ phẩm cao cấp

Quản lí team nhóm từ 5-10 nhân viên; phân chia vai trò cho các thành viên

Lên được kế hoạch/chiến lược quý, năm

Yêu tiên sinh năm 9x đời đầu

Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 triệu VND - 60 triệu VND

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR

