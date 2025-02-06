Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
- Hồ Chí Minh: Từ thứ hai đến sáng thử bảy hàng tuần (Nghỉ chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật), ngoài ra tùy vào tình hình thực tế khi gặp gỡ khách hàng., Quận 4
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Tham mưu cho Ban TGĐ về xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn và dài hạn;
Xác lập ngân sách, nguồn lực, kế hoạch, chương trình kinh doanh tháng, quý, năm;
Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường theo các kênh phân phối, các dòng sản phẩm của Công ty;
Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh đưa ra kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển hệ thống phân phối;
Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong ngành hàng gạo;
Xây dựng các chính sách quản lý, quan hệ chăm sóc khách hàng có chiến lược theo từng khu vực về lĩnh vực kinh doanh;
Quản lý, giám sát, đánh giá năng lực, đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh;
Chịu trách nhiệm hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh số trước Ban TGĐ.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kinh doanh từ 03 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm làm quản lý (ưu tiên ứng viên đã kinh doanh ngành hàng gạo);
Kỹ năng giao tiếp tốt và thương lượng tự tin, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Kỹ năng đào tạo quản lý nhân viên kinh doanh tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc có tránh nhiệm
Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
