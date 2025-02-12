Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Tkp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mức lương 1,000 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 304G Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

- Tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo đội ngũ bán hàng

- Quản lý và tổ chức đội ngũ kinh doanh: Dự án, specification, đại lý

- Lập kế hoạch kinh doanh, nắm bắt thông tin và phát triển thị trường

- Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng

- Thực hiện kế hoạch bán hàng đáp ứng theo đúng định hướng công ty

- Xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng phù hợp thị trường.

* Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm: Dự án, specification, phát triển đại lý, kinh doanh online.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm tốt về sale dự án, specification, phát triển đại lý.

- Có quan hệ sâu rộng với các công ty tư vấn thiết kế, chủ đầu tư, chủ thầu hoặc các đại lý.

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và quản lý, tổ chức tốt

- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

* Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh các ngành: Khóa cửa, sàn gỗ, cửa, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, nội thất...

Tại Công Ty Tkp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tkp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin