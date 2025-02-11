Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương căn bản từ 12.000.000 đồng + Lương hiệu quả + Thưởng KPI cuối năm. Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các lớp Training chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, về sản phẩm, dịch vụ của Công ty cũng như các kiến thức chuyên sâu trong ngành Quảng cáo OOH tại Việt Nam. Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng. Được tài trợ hoàn t, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý lịch trình: sắp xếp lịch công tác, tiếp khách, các cuộc họp với khách hàng, đối tác, lịch phỏng vấn ứng viên và các hoạt động khác.

Thực hiện soạn thảo hợp đồng, báo giá theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kinh doanh

Theo dõi công nợ và duy trì quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác của Công ty

Tham gia gặp gỡ khách hàng, đối tác cùng Trưởng phòng (nếu có).

Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng phòng.

Và các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản lý lịch trình: sắp xếp lịch công tác, tiếp khách, các cuộc họp với khách hàng, đối tác, lịch phỏng vấn ứng viên và các hoạt động khác.

Thực hiện soạn thảo hợp đồng, báo giá theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kinh doanh

Theo dõi công nợ và duy trì quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác của Công ty

Tham gia gặp gỡ khách hàng, đối tác cùng Trưởng phòng (nếu có).

Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng phòng.

Và các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng: Trên 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin