Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 500 Triệu

CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM

Mức lương
70 - 500 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản cạnh tranh + Hoa hồng doanh số + Thưởng dự án lớn. Môi trường làm việc năng động, cơ hội tiếp cận các dự án tầm cỡ. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm Dooch và kỹ năng phát triển kinh doanh dự án. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao trong hệ thống. Chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết và các phúc lợi khác đầy đủ., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 70 - 500 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH:
Phát triển mối quan hệ chiến lược:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định kỹ thuật, và các nhà thầu cơ điện lớn.
chủ đầu tư
tư vấn thiết kế
đơn vị thẩm định kỹ thuật
nhà thầu cơ điện lớn
Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, chương trình giới thiệu sản phẩm để quảng bá thương hiệu Dooch.
Tư vấn kỹ thuật & Giải pháp:
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để cung cấp các giải pháp tối ưu về máy bơm nước ly tâm cho từng dự án cụ thể.
Tư vấn kỹ thuật, giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm để thuyết phục các bên đưa Dooch vào hồ sơ mời thầu và bản vẽ thiết kế.
Chiến lược kinh doanh dự án:
Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch phát triển khách hàng mục tiêu, tập trung vào các dự án tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước, bệnh viện, trung tâm thương mại, v.v.
Theo dõi tiến độ các dự án từ giai đoạn thiết kế, mời thầu đến khi triển khai thi công để tối ưu hóa cơ hội trúng thầu.
Quản lý đội ngũ và hiệu quả bán hàng:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh dự án.
Đặt mục tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả của từng cá nhân và đội nhóm.

Với Mức Lương 70 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh(Có thể đọc hiểu tài liệu, bản vẻ kỹ thuật M&E), Cơ điện, Cơ khí, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị cơ điện (ưu tiên máy bơm nước ly tâm hoặc sản phẩm MEP).
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu cơ điện là lợi thế lớn.
Kỹ năng:
Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng chiến lược.
Khả năng thuyết trình, đàm phán và thương lượng tốt.
Am hiểu các quy trình đấu thầu dự án và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Thành thạo các phần mềm CRM và tin học văn phòng.
Yêu cầu khác:
Sẵn sàng đi công tác trong nước và quốc tế khi cần thiết.
Tư duy nhạy bén, linh hoạt và khả năng chịu áp lực cao.
Định hướng kết quả và cam kết đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 70 triệu VND - 500 triệu VND
Lương cứng: Trên 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GTS VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 468 Đồng Văn Cống , P.Thạnh Mỹ Lợi ,TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

