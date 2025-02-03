Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. RÀ SOÁT PHÁP LÝ & QUẢN TRỊ RỦI RO

• Cung cấp ý kiến pháp lý chiến lược và đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đầu tư và thương mại.

• Rà soát, soạn thảo và đàm phán các hợp đồng quan trọng, bao gồm hợp đồng FIDIC, thỏa thuận đầu tư, liên doanh và giao dịch M&A.

• Thiết lập mẫu hợp đồng tiêu chuẩn để đảm bảo tính tuân thủ và nhất quán trong giao dịch kinh doanh.

• Quản lý và giải quyết tranh chấp hợp đồng, làm việc với luật sư bên ngoài khi cần thiết.

• Giám sát việc gia hạn và tuân thủ các giấy phép kinh doanh quan trọng, bao gồm quản lý quỹ, dịch vụ tín thác, bất động sản và giấy phép xây dựng.

2. TUÂN THỦ & TƯ VẤN PHÁP LÝ

• Xây dựng và thực hiện khung pháp lý và chính sách tuân thủ nội bộ để đảm bảo công ty luôn hoạt động theo quy định pháp luật.

• Cố vấn cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo về quản trị doanh nghiệp, tuân thủ quy định và chiến lược giảm thiểu rủi ro.

• Theo dõi và cập nhật các thay đổi pháp lý liên quan đến đầu tư, bất động sản, xây dựng và doanh nghiệp.

