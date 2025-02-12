Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 40 Triệu

Quản lý, phân công thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về hoạt đông kinh doanh, nhân sự của bộ phận:

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và kế hoạch doanh số của đội ngũ Tư vấn tuyển sinh

- Hỗ trợ, đào tạo và theo sát đội ngũ chuyên viên tư vấn khi cần để giải quyết vấn đề và đảm bảo tiến độ công việc.

- Trực tiếp phụ trách các khách hàng quan trọng.

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.

- Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Kinh Doanh theo lịch báo cáo đề ra.

- Quản lý, lên lịch và kết hợp với đội ngũ Marketing hội sở tổ chức các sự kiện offline nhằm tạo ra được lượng khách hàng xung quanh trung tâm.

- Tổ chức, sắp xếp lịch khai giảng mới các lớp học hàng tháng.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Ca làm việc: Đăng ký theo ca linh hoạt, 6 ca/tuần tương đương 44h/tuần: nghỉ cố định thứ 2 và sáng thứ 3. Ưu tiên làm việc thứ 7, CN

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh/Hà Nội/Hải Phòng/Bình Dương