Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Park View Residence, số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 17 - 40 Triệu
Quản lý, phân công thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về hoạt đông kinh doanh, nhân sự của bộ phận:
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và kế hoạch doanh số của đội ngũ Tư vấn tuyển sinh
- Hỗ trợ, đào tạo và theo sát đội ngũ chuyên viên tư vấn khi cần để giải quyết vấn đề và đảm bảo tiến độ công việc.
- Trực tiếp phụ trách các khách hàng quan trọng.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.
- Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Kinh Doanh theo lịch báo cáo đề ra.
- Quản lý, lên lịch và kết hợp với đội ngũ Marketing hội sở tổ chức các sự kiện offline nhằm tạo ra được lượng khách hàng xung quanh trung tâm.
- Tổ chức, sắp xếp lịch khai giảng mới các lớp học hàng tháng.
- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Ca làm việc: Đăng ký theo ca linh hoạt, 6 ca/tuần tương đương 44h/tuần: nghỉ cố định thứ 2 và sáng thứ 3. Ưu tiên làm việc thứ 7, CN
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh/Hà Nội/Hải Phòng/Bình Dương
Với Mức Lương 17 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky Thì Được Hưởng Những Gì
