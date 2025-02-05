Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

A. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh

• Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn, phù hợp với mục tiêu của công ty.

• Phân tích thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng và đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm, giá cả, cho kênh phân phối GT

• Xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi để tăng doanh số.

B. Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh

• Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Xây dựng KPIs và đánh giá hiệu suất nhân viên định kỳ.

• Tổ chức đào tạo nội bộ về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

C. Quản lý khách hàng & phát triển thị trường

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đại lý, nhà phân phối.

• Nắm bắt nhu cầu khách hàng, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.

• Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

D. Quản lý hoạt động kinh doanh và báo cáo

• Theo dõi doanh số, lập báo cáo kinh doanh hàng tuần, tháng, quý.

• Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất bán hàng.

• Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.