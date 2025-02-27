Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh.

Chăm sóc Khách hàng hiện có và tìm kiếm khách hàng mới

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng, hợp đồng

Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi.

Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Kinh nghiệm sử dụng phần mềm CRM là một lợi thế.

Khả năng phân tích số liệu và báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin