Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 55 Nguyễn Quang Ca, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty
Xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn
Tổ chức, phân công công việc
Theo dõi hiệu quả là việc của đội ngũ kinh doanh ( Sale dự án, sale đại lý, Telesale)
Chịu trách nghiệm doanh số, báo cáo định kỳ kết quả lên Ban Giám Đốc
Đào tạo kỹ năng, và nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên kinh doanh
Phối hợp các phòng ban để đảm bảo quy trình vận hành đồng bộ
Các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp quản lý Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế,quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương,ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm về sữa các sản phẩm mẹ và bé
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt
Sẵn sàng đi công tác khi được giao.
Kỹ năng phần mềm: MS Office thành thạo, bảo mật thông tin công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI : thỏa thuận ( lương cứng không phụ thuộc vào doanh số)
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55 Nguyễn Quang Ca, Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

