Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER
- Bắc Ninh: 55 Nguyễn Quang Ca, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty
Xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn
Tổ chức, phân công công việc
Theo dõi hiệu quả là việc của đội ngũ kinh doanh ( Sale dự án, sale đại lý, Telesale)
Chịu trách nghiệm doanh số, báo cáo định kỳ kết quả lên Ban Giám Đốc
Đào tạo kỹ năng, và nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên kinh doanh
Phối hợp các phòng ban để đảm bảo quy trình vận hành đồng bộ
Các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp quản lý Bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương,ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm về sữa các sản phẩm mẹ và bé
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt
Sẵn sàng đi công tác khi được giao.
Kỹ năng phần mềm: MS Office thành thạo, bảo mật thông tin công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI