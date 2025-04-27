Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 55 Nguyễn Quang Ca, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty

Xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn

Tổ chức, phân công công việc

Theo dõi hiệu quả là việc của đội ngũ kinh doanh ( Sale dự án, sale đại lý, Telesale)

Chịu trách nghiệm doanh số, báo cáo định kỳ kết quả lên Ban Giám Đốc

Đào tạo kỹ năng, và nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên kinh doanh

Phối hợp các phòng ban để đảm bảo quy trình vận hành đồng bộ

Các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp quản lý Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế,quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương,ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm về sữa các sản phẩm mẹ và bé

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt

Sẵn sàng đi công tác khi được giao.

Kỹ năng phần mềm: MS Office thành thạo, bảo mật thông tin công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI : thỏa thuận ( lương cứng không phụ thuộc vào doanh số)

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin