Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

- Hoạch định kế hoạch hoạt động của Kênh trên cơ sở các chiến lược kinh doanh, định hướng của Công ty

- Xây dựng và phát triển đội ngũ Kênh Thương Mại Điện Tử

- Kiểm soát doanh số và có những đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy doanh số

- Thương lượng , đàm phán các điều khoản hợp tác phù hợp

- Tìm kiếm cơ hội để phát triển thị trường Thương Mại Điện Tử

- Làm việc với các phòng ban để đảm bảo quy trình vận hành bán hàng

- Quản lý, điều hành hoạt động của kênh, Tham mưu cho Quản lý và Nhân viên xây dựng và trực tiếp giám sát vận hành các quy trình tác nghiệp của kênh

- Xây dựng tiêu chí đo lường kết quả hoàn thành công việc để đánh giá Nhân viên

- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bố trí, theo dõi, đánh giá hoạt động và thành tích của Nhân viên trực thuộc