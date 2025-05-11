Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
- Hồ Chí Minh: 222 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
- Xây dựng chiến lược và Kế hoạch kinh doanh
- Xây dựng, hoạch định các chỉ tiêu quản lý mọi hoạt động Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm hoạt động và hiệu quả kinh doanh
- Phát triển Thị trường và Bán hàng đo lường và đánh giá hiệu quả
- Quản lý xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ và phối hợp phát triển cùng các phòng ban chuyên môn. Online/Offline
- Báo cáo tất cả các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh đưa ra nhận định , đề xuất và giải pháp cải tiến tham mưu cho BLĐ
- Trung thực, thật thà, có tinh thần cầu tiến không ngại thử thách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm kinh doanh, quản trị (ưu tiên có kinh nghiệm ngành Thẩm Mỹ Viện)
• Giới tính: Nam/Nữ (ưu tiên Nam)
Kinh nghiệm:
• Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Kỹ năng:
• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên thông tin.
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
• Khéo giao tiếp, linh hoạt trong giải quyết vấn đề
• Khả năng chịu áp lực cao và thích nghi tốt với môi trường làm việc năng động.
• Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và có định hướng phát triển sự nghiệp lâu dài.
Yêu cầu khác:
• Năng động và chuyên nghiệp; Trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết, trung thực Quyền lợi được hưởng
Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
• Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ năm.
• BHXN, BHYT, nghỉ lễ tết, phép năm theo luật lao động.
• Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động.
• Được đào tạo, trau dồi về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
• Tham gia Teambuilding, từ thiện hàng năm,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
