Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 221/6 - 8 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/Xây dựng kế hoạch phát triển Kinh doanh của bộ phận

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của phòng căn cứ trên chiến lược của công ty, nhu cầu thị trường: Kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường. Mục tiêu và cách thức đạt được doanh thu và lợi nhuận.

- Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực phòng, phân bổ theo chiến lược đánh thị trường/ khách hàng tiềm năng.

- Phân tích tiềm năng thị trường, cập nhật thông tin đối thủ, đánh giá các rủi rõ tiềm tàng, có kế hoạch ngăn ngừa, có kế hoạch hành động kịp thời.

2/ Xây dựng và củng cố các mối quan hệ với Khách hàng

- Duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác và khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp và điều hành các hoạt động marketing, mở rộng thị trường, Khách hàng tiềm năng và bán hàng để tăng trưởng lợi nhuận.

- Xử lý các khiếu nại của Khách hàng.

3/ Điều phối và triển khai các hoạt động Kinh doanh của Phòng phụ trách

- Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình, quy định liên quan tới bộ phận; Xây dựng chính sách bán hàng và chăm sóc các khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh được giao.

- Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh xuống cấp dưới, hỗ trợ đội ngũ mở rộng thị trường, triển khai các phương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng và duy trì, phát triển lợi nhuận từ Khách hàng hiện tại.

- Quản lý hợp đồng: Đàm phán, ký kết và quản lý hợp đồng với khách hàng và đối tác. Đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Đánh giá các hoạt động kinh doanh của phòng, đưa ra các biện pháp cải tiến và điều chỉnh khi cần

- Chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc về doanh số bán hàng của Phòng Kinh doanh phụ trách.

4/ Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh và các vấn đề liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương,Marketing, tài chính kế toán

Giao tiếp tốt tiếng anh

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở các công ty sản xuất nghành công nghiệp, đặc biệt nghành sắt thép

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong nghành Gia công cắt xẻ thép các loại (Coil Center)

Có khả năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển khách hàng và thị trường

Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên

Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính...

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

