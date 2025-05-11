Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 642 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý, điều hành phòng sales;

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thuộc quyền quản lý với bảng phân công công việc/ bảng mô tả công việc.

Tham mưu và hỗ trợ cho Giám đốc, Ban Phát triển Kinh doanh phụ trách về hoạt động kinh doanh GTGT/Thủy sản, đảm trách thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm được giao;

Hỗ trợ Giám đốc, Ban Phát triển Kinh doanh phụ trách xây dựng các quy trình nghiệp vụ bán hàng nhằm phối hợp thực hiện và kiểm soát tốt các hoạt động liên quan;

Lập kế hoạch bán hàng đáp ứng chỉ tiêu Giám đốc, Ban Phát triển Kinh doanh giao hàng năm;

Lập kế hoạch ngân sách hoạt động của phòng, theo dõi, kiểm soát theo ngân sách đã lập.

Tổ chức phân chia khối thị trường hợp lý, khoa học

Tổ chức và chịu trách nhiệm về việc triển khai, phân công công việc cho phòng;

Xây dựng các biện pháp và chính sách kinh doanh: phương thức bán hàng, chính sách và chiêu thức bán hàng… để tạo ưu thế cạnh tranh, phát huy thời cơ để đạt kết quả bán hàng cao nhất;

Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển thị trường nhằm mở rộng thị trường, tăng thị phần và doanh thu cho công ty;

Tổ chức công tác dịch vụ hỗ trợ cho các nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng…Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ;

Nắm bắt tình hình thị trường, nhu cầu của các khách hàng, phát hiện kịp thời những thay đổi, những xu thế mới trong đầu tư của khách hàng và các hành động của đối thủ;

Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng. Đánh giá sức mua và khả năng thanh toán của các khách hàng trước khi đưa ra quyết định tiếp nhận đơn hàng. Thực hiện đàm phán với khách hàng về giá cả, chủng loại hàng hóa, thời hạn giao hàng, điều khoản thanh toán, v.v.

Thực hiện các công việc và báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc, Ban Phát triển Kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.

Anh văn lưu loát.

Hiểu biết về hoạt động xuất nhập khẩu.

Am hiểu các mặt hàng Thủy sản, GTGT.

Nhạy bén với thị trường, thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

- Có điều kiện phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau

- Thưởng thành tích xuất sắc

- BHXH đầy đủ

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác…

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

