Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 200 Triệu

Mức lương 35 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 200 Triệu

Quản lý, đôn đốc, huấn luyện và giám sát kết quả và hiệu quả bán hàng của nhóm và của từng NVKD;

Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng do GĐKD,công ty giao;

Tìm kiếm và khai thác khách hàng mua sản phẩm của Công ty;

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần thiết, thông tin về sản phẩm tiến tới hoàn tất giao dich;

Thu thập đầy đủ thông tin khách hàng phục vụ công tác marketing, và phát triển khách hàng tiềm năng;

Thực hiện tư vấn, giao dịch đúng quy định của Công ty về sản phẩm, quy trình mua bán và thủ tục pháp lý;

Tham gia triển khai bán hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ra thị trường;

Thực hiện dịch vụ khách hàng trực tiếp, giải đáp các thắc mắc, thông tin về sản phẩm của khách hàng; liên hệ với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh trong giao dịch hàng ngày;

Thu thập, tiếp nhận các đề nghị, khiếu nại, đề xuất của khách hàng. Trên cơ sở đó, đánh giá, tổng hợp các lỗi thường gặp để đưa ra biện pháp xử lý và giải pháp tháo gỡ giảm thiểu khiếu nại của khách hàng;

Duy trì quan hệ với các khách hàng tiềm năng và thường xuyên;

Tuyển dụng và huấn luyện NVKD

Bán giỏ hàng SIÊU PHẨM các dự án HOT nhất BĐS Miền Nam: Quỹ hàng độc quyền Thảo Điền Green, dự án mới Dĩ An, TP HCM - Đại lý F1: Vinhomes Long An, Sycamore, The Gió, Eaton Park

Với Mức Lương 35 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên;

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 01 năm trở lên với vị trí TPKD tại các Công ty BĐS, ưu tiên có kinh nghiệm thị trường TPHCM, Bình Dương;

Ưu tiên có sẵn team kinh doanh ( tối thiểu 5 - 10 quân );

Có kinh nghiệm bán hàng thị trường tập trung (làm thị trường tốt);

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, chốt khách hàng tốt;

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

Kỹ năng tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân sự;

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 12-20 triệu/tháng + % hoa hồng , thu nhập lên đến 35-200 triệu/tháng

Hoa hồng bán hàng và cơ chế hưởng theo quy định của công ty.

Phụ cấp quản lý , thưởng các ngày lễ, tết, tháng lương 13 theo quy định của công ty

Được làm việc, học tập trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... theo luật hiện hành.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng

Được tham gia các khóa học chuyên sau về Quản lý, Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin