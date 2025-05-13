Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 1033 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Mục tiêu công việc: Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng nhằm đạt doanh số khu vực TP.HCM cho ngành hàng sữa trẻ em.
Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho dòng sản phẩm sữa trẻ em tại TP HCM.
- Lập kế hoạch doanh số, ngân sách và dự báo bán hàng hàng tháng/quý/năm
- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ Sale Rep và Salesman khu vực
- Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ Sales, tổ chức đào tạo nghiệp vụ, thúc đẩy động lực bán hàng.
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược tăng trưởng.
- Thiết lập mối quan hệ với nhà phân phối, đại lý và điểm bán trọng điểm, nhà thuốc, siêu thị, chuỗi bán lẻ mẹ & bé.
- Phối hợp Marketing triển khai chương trình khuyến mãi, POSM, sampling, event để gia tăng độ phủ và nhận diện thương hiệu.
- Kiểm soát chi phí bán hàng, xử lý khiếu nại khách hàng, đảm bảo chính sách giá và khuyến mãi được tuân thủ.
- Báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: ưu tiên NAM (dưới 40 tuổi)
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing.
• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong vai trò Sales Manager ngành FMCG, ưu tiên ngành sữa.
• Có khả năng lãnh đạo đội nhóm, tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
• Tác phong nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương Cơ Bản + Thưởng doanh số (trung bình từ 25–35 triệu/tháng)
- Thưởng thêm Quý, Năm theo năng lực.
1. Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động
2. Ngoài chế độ lương, được thưởng lễ/Tết
3. Định kỳ tham gia du lịch, teambuilding cùng Công ty
4.Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lộ trình phát triển: Sales Manager → ASM (Area Sales Manager) → RSM (Regional Sales Manager)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1033 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

