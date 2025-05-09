Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán quảng cáo trên các ấn phẩm tạp chí VTV, chuyên đề truyền thông du lịch;

Tư vấn gói marketing trên ấn phẩm của VTV;

Phối hợp sản xuất nội dung quảng bá theo yêu cầu doanh nghiệp.

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, nhãn hàng tiềm năng.

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch doanh thu, theo dõi và đảm bảo KPI kinh doanh của phòng.

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực thuộc.

Làm việc trực tiếp với đối tác VTV, bộ phận sản xuất nội dung, thiết kế, truyền thông để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Báo cáo định kỳ cho Giám Đốc.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Kinh doanh, Marketing, Báo chí – Truyền thông, Quan hệ công chúng...

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông – quảng cáo – báo chí.

Có mối quan hệ tốt với các nhãn hàng, agency, đối tác truyền thông là lợi thế.

Kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch, phân tích thị trường, điều phối đội nhóm tốt.

Có tư duy chiến lược, định hướng tăng trưởng, chủ động và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh + Thưởng theo doanh thu bộ phận (thương lượng tùy năng lực).

Tham gia các dự án uy tín với VTV và các thương hiệu lớn.

Làm việc trong môi trường truyền thông – sáng tạo – năng động.

BHXH, thưởng lễ tết, team building hằng năm.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG

