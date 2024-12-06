Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số SP23 - 24, đường Sao Biển 19A, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược mở rộng thị trường theo mục tiêu của công ty.

• Quản lý, đào tạo, giám sát và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác, và các nhà cung cấp.

• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra giải pháp phù hợp để tăng trưởng doanh số.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và hiệu quả hoạt động của phòng.

• Đề xuất các chính sách bán hàng, chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất.

• Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý đội nhóm hiệu quả.

• Khả năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng, có kiến thức về thị trường và các xu hướng kinh doanh mới.

• Nhiệt huyết, chịu được áp lực cao, và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: Thỏa thuận. hoa hồng và thưởng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.

• Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

• Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

• Các chế độ phúc lợi khác: du lịch, teambuilding, thưởng lễ Tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP

