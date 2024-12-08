Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng, triển khai và quản lý chiến lược kinh doanh cho các dịch vụ agency marketing (Quảng cáo, PR, content marketing, SEO, social media marketing...).

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên.

Phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng hiện tại.

Xây dựng và đàm phán các hợp đồng cung cấp dịch vụ marketing với khách hàng.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả kinh doanh theo tuần, tháng, quý.

Hướng dẫn đội ngũ kinh doanh đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu đề ra.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp và độ hài lòng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực marketing hoặc agency marketing.

Kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ marketing và xu hướng thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

Khả năng quản lý, lãnh đạo và động viên đội ngũ.

Tư duy chiến lược, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh.

Đáp ứng tốt áp lực công việc và linh hoạt trong các tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thoả thuận và thưởng KPI hấp dẫn.

Có cơ hội trở thành Giám Đốc Kinh Doanh khi đạt kết quả đề ra.

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về marketing và quản trị.

Đủ các chính sách phúc lợi theo quy định công ty (BHXH, BHYT...).

Các chế độ công đoàn (hiếu, hỉ, sinh nhật...) và chế độ BHXH, BHYT...theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động Team building, Gala, các hoạt động nội bộ định kỳ khác do công ty tổ chức.

Môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến

Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển

