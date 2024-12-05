Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 242 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chấp hành nghiêm nội quy của công ty, các quy định của phòng và của bộ phận (nhóm)

2. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:

- Phát triển kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu của công ty.

- Đề xuất và triển khai các giải pháp kinh doanh, chính sách giá bán, khuyến mãi nhằm tối ưu hóa doanh thu.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các xu hướng kinh doanh để đưa ra các quyết định kịp thời và chính xác.

3. Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Xây dựng hệ thống đánh giá, khen thưởng để đảm bảo động lực làm việc cho đội ngũ.

- Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh đạt được các chỉ tiêu đề ra.

4. Quan hệ khách hàng và phát triển thị trường:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược.

- Mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của họ.

5. Phân tích và báo cáo:

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh qua các chỉ số KPIs.

- Lập báo cáo định kỳ cho Giám Đốc về tình hình doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh, xử lý công nợ, tồn kho.

- Đề xuất các biện pháp cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

6. Phối hợp với các phòng ban khác:

- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như Marketing, Tài chính, Kỹ thuật để đảm bảo mục tiêu kinh doanh được thực hiện hiệu quả

- Tham gia vào các cuộc họp chiến lược với Ban giám đốc và đưa ra các đề xuất phát triển kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý kinh doanh và các công cụ phân tích số liệu

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đề xuất và phê duyệt các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của phòng kinh doanh.

Quyết định và điều chỉnh chính sách bán hàng, giá cả, và các chương trình khuyến mãi sau khi được Tổng Giám đốc hoặc Ban giám đốc phê duyệt.

Phân công công việc, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên trong phòng.

Đề xuất tuyển dụng, điều chuyển, khen thưởng hoặc kỷ luật, đề xuất các chương trình đào tạo, phát triển năng lực cho nhân viên trong phạm vi quản lý của phòng kinh doanh.

Đề xuất các phương án hợp tác kinh doanh với đối tác chiến lược và trình lên Ban giám đốc phê duyệt.

Tham gia các cuộc họp, sự kiện, hội thảo liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và đại diện công ty trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Được yêu cầu các phòng ban khác hỗ trợ và cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến công tác kinh doanh.

Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động.

Được tham gia đào tạo về chuyên môn, kỹ năng giúp nâng cao năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company

