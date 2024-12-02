Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

+ Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, đạt được mục tiêu doanh số được giao.

+ Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

+ Thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm tiếp cận khách hàng, trình bày sản phẩm/dịch vụ, đàm phán và chốt đơn hàng.

+ Chuẩn bị và trình bày báo cáo doanh số, báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ.

+ Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

+ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 triệu cứng + % doanh thu

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS

