Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1. Số 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện trong chuỗi các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên để tuyển sinh

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất phương án tuyển sinh hiệu quả.

- Thực hiện quảng bá thông tin tuyển sinh trên nhiều kênh.

- Quản lý, giám sát nhân viên: tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, giao việc, đôn đốc công việc

- Thực hiện các kế hoạch để phát triển các chiến lược kinh doanh và mang lại doanh số hiệu quả cho Công ty

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, điều phối team.

- Khả năng tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học kinh tế quốc dân, ngoại thương, bách khoa, học viện tài chính....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động đã làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ hoặc làm bảo hiểm. Có kinh nghiệm quản lý >1 năm

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuân theo năng lực từ 15tr trở lên + thưởng thành tính cá nhân và thành tích phòng + các khoản trợ cấp khác

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng xuất cảnh,..

- Chế độ Bảo hiểm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

- Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát.

Cách Thức Ứng Tuyển

