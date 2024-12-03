Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 83 lô A2 Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp; tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Nghiên cứu và đưa ra chiến lược mở rộng, phát triển hệ thống nhà phân phối và quản lý các đại lý cửa hàng mẹ và bé, nhà thuốc.

Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trong bộ phận. Đánh giá năng lực đội ngũ, Xây dựng và phát triển văn hoá của bộ phận.

Tư vấn và tham mưu giám đốc chiến lược phát triển, quản lí đội team, báo cáo công việc, điều hành mạng lưới kinh doanh của Công ty.

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển thị trường của Công ty.

Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường mục tiêu.

Phối hợp với hoạt động MKT để phát huy hiệu quả các chương trình, chính sách MKT cũng như cung cấp thông tin phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu thị trường

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Dược hoặc liên quan.

Kinh nghiệm: Am hiểu thị trường, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong các mảng mẹ bé, OTC hoặc GT , MT

Có mối quan hệ với các nhà phân phối - đại lý thị trường mẹ bé - TPCN

Có khả năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ, phát triển kỹ năng của nhân viên.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định chiến lược.

Hiểu biết về các xu hướng thị trường và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thương lượng Bao gồm: Lương cơ bản + Lương KPI + Thưởng doanh số (có cơ chế thưởng doanh số)

Tổng thu nhập lên đến 20 - 50 triệu/1 tháng theo năng lực.

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định.

Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc. Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Thưởng lương tháng 13. Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm, Teambuilding,.....

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

