Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng chiến lược, quản lý các hoạt động kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty lĩnh vực thanh toán, ngân hàng số.

Phối hợp thiết lập và cập nhật các mục tiêu về doanh số, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên Sale.

Xây dựng chính sách sale và quảng bá sản phẩm dịch vụ, kế hoạch tiếp cận khách hàng.

Phối hợp team Marketing nghiên cứu, phân tích dự báo thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp các đối tác, khách hàng để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ, thuyết phục ký kết hợp đồng/thỏa thuận hợp tác.

Quản lý hợp đồng và phối hợp kế toán để theo dõi thanh quyết toán và thu hồi công nợ.

Phối hợp đội kỹ thuật để nắm bắt, kịp thời cập nhật về sản phẩm, công nghệ của công ty cũng như tham mưu lãnh đạo về định hướng phát triển sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học Chính quy, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT, có kinh nghiệm làm sales trong lĩnh vực Fintech/dịch vụ thanh toán là lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và phát triển nhân tài.

Kỹ năng phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh, và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ.

Am hiểu về ngành công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính và các xu hướng công nghệ mới.

Tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và đổi mới.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tính trung thực, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương 13, Thưởng Tết từ 1-3 tháng lương.

Phụ cấp xăng xe, cơm trưa và cơ chế hoa hồng hấp dẫn.

Review lương tối thiểu 1 lần/năm.

Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm.

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

