Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 ĐỘI CẤN, LIỄU GIAI, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn sẽ là cầu nối quan trọng để đưa sản phẩm của công ty đến thị trường quốc tế. Công việc của bạn bao gồm:
Quản lý và phát triển hoạt động xuất khẩu: xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh xuất khẩu, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với đối tác hiện tại.
Quản lý và phát triển hoạt động xuất khẩu:
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: cập nhật liên tục thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng, chính sách xuất nhập khẩu để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh:
Thực hiện các hoạt động xuất khẩu: từ việc lên kế hoạch, đàm phán hợp đồng, đến theo dõi đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.
Thực hiện các hoạt động xuất khẩu:
Đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng: phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa được giao đúng chất lượng, đúng số lượng và đúng thời hạn.
Đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng:
Giải quyết các vấn đề phát sinh: xử lý nhanh chóng và hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất khẩu.
Giải quyết các vấn đề phát sinh:
Báo cáo kết quả công việc: tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu cho cấp trên.
Báo cáo kết quả công việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Ngoại thương, Logistics, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty thương mại.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
Giao tiếp:
Chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về thủ tục xuất nhập khẩu, các điều khoản hợp đồng quốc tế.
Chuyên môn:
Phân tích: Khả năng phân tích số liệu, đánh giá thị trường và đưa ra các quyết định kinh doanh.
Phân tích:
Quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Quan hệ khách hàng:
Tính cách: Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tính cách:

Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Mức lương:
Thưởng: Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh.
Thưởng:
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động thể thao, du lịch của công ty.
Phúc lợi:
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Môi trường làm việc:
Cơ hội thăng tiến: Chúng tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến:
Đội ngũ chuyên nghiệp: Bạn sẽ được làm việc cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.
Đội ngũ chuyên nghiệp:
Sản phẩm chất lượng: Chúng tôi tự hào về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.
Sản phẩm chất lượng:
Mối quan hệ đối tác rộng khắp: Chúng tôi có hệ thống đối tác rộng khắp trên thế giới.
Mối quan hệ đối tác rộng khắp:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 266 ĐỘI CẤN, LIỄU GIAI, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

