Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 ĐỘI CẤN, LIỄU GIAI, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn sẽ là cầu nối quan trọng để đưa sản phẩm của công ty đến thị trường quốc tế. Công việc của bạn bao gồm:

Quản lý và phát triển hoạt động xuất khẩu: xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh xuất khẩu, tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với đối tác hiện tại.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: cập nhật liên tục thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng, chính sách xuất nhập khẩu để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thực hiện các hoạt động xuất khẩu: từ việc lên kế hoạch, đàm phán hợp đồng, đến theo dõi đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

Đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng: phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa được giao đúng chất lượng, đúng số lượng và đúng thời hạn.

Giải quyết các vấn đề phát sinh: xử lý nhanh chóng và hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất khẩu.

Báo cáo kết quả công việc: tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Ngoại thương, Logistics, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty thương mại.

Kỹ năng:

Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

Chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về thủ tục xuất nhập khẩu, các điều khoản hợp đồng quốc tế.

Phân tích: Khả năng phân tích số liệu, đánh giá thị trường và đưa ra các quyết định kinh doanh.

Quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Tính cách: Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng: Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh.

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động thể thao, du lịch của công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

Cơ hội thăng tiến: Chúng tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Đội ngũ chuyên nghiệp: Bạn sẽ được làm việc cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Sản phẩm chất lượng: Chúng tôi tự hào về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.

Mối quan hệ đối tác rộng khắp: Chúng tôi có hệ thống đối tác rộng khắp trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM

