Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tìm kiếm dựa theo danh sách đối tác nhượng quyền tiềm năng trong nước và ngoài nước để tư vấn, đàm phán và ký kết HĐ nhượng quyền theo chính sách nhượng quyền của công ty.

Trực tiếp thực hiện và giám sát phối hợp với các đơn vị phòng ban có liên quan để triển khai kế hoạch set up các dự án cửa hàng mới cho đại lý trong nước và ngoài nước. Hoàn tất các thủ tục đối với các dự án đã hoàn thành để đảm bảo đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai trương cửa hàng của đại lý.

Kiểm tra đôn đốc NV phát triển đại lý thực hiện thu hồi phí nhượng quyền, công nợ của khách hàng (nếu có).

Phụ trách trực tiếp việc triển khai các mô chính sách khai thác bán hàng nguyên vật liệu trong hệ thống đại lý nhượng quyền miền Nam hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh nhượng quyền đã được phê duyệt.

Phối hợp với Khối Marketing xây dựng, triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ các Đại lý nhượng quyền nhằm triển khai các chương trình bán hàng, truyền thông, quảng cáo tại Cửa hàng của Đại lý trong toàn hệ thống nhằm gia tăng doanh số bán hàng tại Cửa hàng của Đại lý, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Cửa hàng của Đại lý và Công ty. Từ đó, gia tăng doanh số bán nguyên liệu, gia tăng nhận diện thương hiệu của Công ty.

Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra việc thưc hiện bán hàng cho đại lý (Nhận và xử lý đơn hàng, theo dõi hàng hóa, kết thúc thanh toán tiền hàng và giao hàng) của nhân viên CSĐL.

Xây dựng, quản lý kế hoạch ngân sách hoạt động kinh doanh nhượng quyền của toàn hệ thống chi nhánh hàng năm, hàng tháng.

Triển khai các chính sách bán hàng đối với các Đại lý trong toàn hệ thống hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

Quản trị nhân sự của phòng KDNQ MN (BP Chăm sóc đại lý và Phát triển đại lý) : như định biên nhân sự, đánh giá KPIs, xây dựng môi trường làm việc của phòng KDNQ miền.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng lập kế hoạch, giám sát và thực thi

- Ưu tiên có kinh nghiệm bên ngành nghề F&B, FMCG hoặc Retail

- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo,

- Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, hòa đồng, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Chịu được áp lực công việc cao và có thể đi công tác các tỉnh

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực + Phụ cấp + KPIs

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH,BHYT, BHTN.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, thưởng, Lễ, Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể.

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ.

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

