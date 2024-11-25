Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 569

- 571 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm của team trình BGĐ xem xét và xét duyệt
- Xây dựng và quản lý team kinh doanh. Đảm bảo quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt hiệu quả tối đa
- Tổ chức triển khai và thực hiện theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng tuần của nhóm và từng nhân viên nhằm đảm bảo đạt KPI
- Xây dựng chiến lược phát triển doanh số cho team, kế hoạch kinh doanh
- Đề xuất, tham mưu đến quản lý cấp trên những kế hoạch để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty đã đề ra.
- Đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh của nhóm hiệu quả.
- Quản lý, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên.
- Hỗ trợ nhân viên trong quá trình tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng.
- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm và mở mới các đại lý tại địa bàn quản lý theo định hướng của công ty
- Tìm kiếm, mở rộng quy mô bán hàng, tăng số lượng nhà cung cấp
- Duy trì mối quan hệ và chăm sóc các khách hàng hiện có;
- Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tình trạng tồn kho
- Theo dõi chỉ số kinh doanh, thực hiện báo cáo kinh doanh theo định kỳ
- Tìm hiểu các sản phẩm, ngành hàng, hình thức kinh doanh mới có tiềm năng và đề xuất với Ban Giám Đốc các hướng phát triển phù hợp và hiệu quả
- Phối hợp cùng Kế toán trong công tác theo dõi công nợ. Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ của các đại lý team phụ trách
- Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 30 trở lên, có ngoại hình sáng, tác phong chững chạc
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Marketing/Kinh tế...hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, vật liệu xây dựng
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kiến thức về Quản lý, Kinh doanh, Marketing.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt
- Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả
- Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và giám sát, đốc thúc thực hiện kế hoạch tốt
- Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
- Trung thực, thẳng thắng, chịu được áp lực công việc
- Điềm đạm, chín chắn và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng các ngày Lễ, tết,... theo quy định chính sách Công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Được cấp trang thiết bị phù hợp cho công việc;
- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
- Được quyền đề xuất phương án bán hàng phù hợp với khách hàng;
- Được quyền đề xuất các phương án tiếp cận khách hàng hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 569 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

