Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN
- Hồ Chí Minh:
- Lương cạnh tranh từ 15.000.000
- 25.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi được nhận chính thức
- Phụ phí điện thoại
- Các khoản thưởng lễ, tết, sinh nhật theo quy định công ty và LDVN., Quận 12
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Công ty, cập nhật các thông báo mới từ Ban giám đốc. Báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ.
- Xây dựng chính sách, nội quy, quy định tại Cửa hàng, công ty
- Theo dõi, giám sát, phân công công việc cho từng bộ phận
- Kiểm tra các vấn đề tồn đọng của ngày hôm trước và các việc cần làm của ngày mới, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.
- Lập báo cáo ngày và kế hoạch định kỳ.
- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 30 – 45
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, sỉ (ưu tiên kinh doanh về xe ô tô)
- Có khả năng tư duy, phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh.
- Sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Yêu cầu khác: Có định hướng công việc rõ ràng, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, minh bạch, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN
