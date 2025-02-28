Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cạnh tranh từ 15.000.000 - 25.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên) - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi được nhận chính thức - Phụ phí điện thoại - Các khoản thưởng lễ, tết, sinh nhật theo quy định công ty và LDVN., Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Công ty, cập nhật các thông báo mới từ Ban giám đốc. Báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ.

- Xây dựng chính sách, nội quy, quy định tại Cửa hàng, công ty

- Theo dõi, giám sát, phân công công việc cho từng bộ phận

- Kiểm tra các vấn đề tồn đọng của ngày hôm trước và các việc cần làm của ngày mới, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

- Lập báo cáo ngày và kế hoạch định kỳ.

- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Không yêu cầu .

- Độ tuổi: 30 – 45

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, sỉ (ưu tiên kinh doanh về xe ô tô)

- Có khả năng tư duy, phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh.

- Sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc

- Yêu cầu khác: Có định hướng công việc rõ ràng, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, minh bạch, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin