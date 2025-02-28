Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cạnh tranh từ 15.000.000

- 25.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi được nhận chính thức

- Phụ phí điện thoại

- Các khoản thưởng lễ, tết, sinh nhật theo quy định công ty và LDVN., Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Công ty, cập nhật các thông báo mới từ Ban giám đốc. Báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ.
- Xây dựng chính sách, nội quy, quy định tại Cửa hàng, công ty
- Theo dõi, giám sát, phân công công việc cho từng bộ phận
- Kiểm tra các vấn đề tồn đọng của ngày hôm trước và các việc cần làm của ngày mới, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.
- Lập báo cáo ngày và kế hoạch định kỳ.
- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Không yêu cầu .
- Độ tuổi: 30 – 45
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, sỉ (ưu tiên kinh doanh về xe ô tô)
- Có khả năng tư duy, phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh.
- Sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Yêu cầu khác: Có định hướng công việc rõ ràng, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, minh bạch, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 350/1C Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

