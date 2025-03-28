Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô K2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện các công việc để xuất nhập khẩu hàng như ( Làm C/O, mở TK xuất nhập khẩu, …)

- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ nhập khẩu

- Xác định mã HS của từng mặt hàng và lên tờ khai Hải quan bằng phần mềm Hải quan

- Chốt công nợ với khách hàng, Nhà cung cấp

- Hỗ trợ một số công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/ Nữ

- Độ tuổi: 25 trở lên

- Tốt nghiệp Đại Học, thành thạo excel, Power point, Word.

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên làm vị trí tương đương

- Có 2 năm kinh nghiệm mở tờ khai Hải Quan (LÀM C/O)

- Có khả năng làm độc lập

- Ưu tiên: Ứng viên đã từng làm công ty gia công

Quyền Lợi

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tại Công Ty TNHH Link Electronics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Link Electronics

