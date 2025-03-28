Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Link Electronics
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô K2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc để xuất nhập khẩu hàng như ( Làm C/O, mở TK xuất nhập khẩu, …)
- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ nhập khẩu
- Xác định mã HS của từng mặt hàng và lên tờ khai Hải quan bằng phần mềm Hải quan
- Chốt công nợ với khách hàng, Nhà cung cấp
- Hỗ trợ một số công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/ Nữ
- Độ tuổi: 25 trở lên
- Tốt nghiệp Đại Học, thành thạo excel, Power point, Word.
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên làm vị trí tương đương
- Có 2 năm kinh nghiệm mở tờ khai Hải Quan (LÀM C/O)
- Có khả năng làm độc lập
- Ưu tiên: Ứng viên đã từng làm công ty gia công
Quyền Lợi
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
