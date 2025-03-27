Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Hồng Hawa làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Thực hiện xác định mục tiêu kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, đưa ra các chương trình thu hút khách hàng cho doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm phân tích các dữ liệu liên quan đến khách hàng, công việc bán hàng, kết quả kinh doanh qua đó đưa ra các dự toán về doanh thu cho giai đoạn tiếp theo.

Lên ngân sách, chi phí cho các hoạt động kinh doanh.

Phối hợp làm việc với các phòng ban khác, cụ thể là phòng marketing.