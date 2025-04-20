Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh nhôm tấm, nhôm cuộn trong nước và quốc tế
Xây dựng duy trì và phát triển hệ thống khách hàng trong và ngoài nước
tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế để quảng bá sản phẩm thương hiệu và tìm kiếm khai thác thị trường nước ngoài
Phối hợp với các bộ phận (sản xuất, kế toán, . . .) đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và chi phí tối ưu
Đàm phán hợp đồng ngoại thương; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất khẩu.
quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Phân công công việc, theo dõi hiệu quả làm việc; đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm cho nhân viên
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng giá nhôm và đề xuất các chính sách bán phù hợp
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh tốt, đặc biệt trong môi trường kinh doanh và đàm phán hợp đồng
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, phân tích và xử lý tình huống
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước
Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khoẻ định kỳ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến cao
Tham gia các khoá đào tạo nội bộ và quốc tế (nếu cần)
Hỗ trợ chi phí công tác theo cơ chế Công ty
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật đầy đủ
Bữa trưa tại nhà ăn Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI