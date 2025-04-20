Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh nhôm tấm, nhôm cuộn trong nước và quốc tế

Xây dựng duy trì và phát triển hệ thống khách hàng trong và ngoài nước

tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế để quảng bá sản phẩm thương hiệu và tìm kiếm khai thác thị trường nước ngoài

Phối hợp với các bộ phận (sản xuất, kế toán, . . .) đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và chi phí tối ưu

Đàm phán hợp đồng ngoại thương; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất khẩu.

quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phân công công việc, theo dõi hiệu quả làm việc; đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm cho nhân viên

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng giá nhôm và đề xuất các chính sách bán phù hợp

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan

Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng Anh tốt, đặc biệt trong môi trường kinh doanh và đàm phán hợp đồng

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, phân tích và xử lý tình huống

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hấp dẫn + Thưởng doanh số/KPIs

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khoẻ định kỳ

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến cao

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ và quốc tế (nếu cần)

Hỗ trợ chi phí công tác theo cơ chế Công ty

Thưởng Lễ Tết, sinh nhật đầy đủ

Bữa trưa tại nhà ăn Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin