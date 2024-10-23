Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 936 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý vận hành:

- Giám sát các hoạt động hàng ngày, bao gồm quy trình xuất nhập khẩu, thông quan, chứng từ và theo dõi lô hàng;

- Quản lý đội ngũ nhân viên logistics chuyên nghiệp;

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Giám sát và phân tích các chỉ số hiệu quả hoạt động;

- Đảm bảo giao hàng đúng thời gian và chính xác.

2. Quản lý quan hệ khách hàng:

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng, nhà mạng và các bên liên quan khác;

- Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc;

- Phối hợp với các nhóm bán hàng và tiếp thị.

3. Quản lý mạng lưới logistics:

- Thiết lập và quản lý mạng lưới logistics vững mạnh;

- Đàm phán giá cước vận chuyển và hợp đồng;

- Xây dựng và thực hiện chiến lược vận tải đường bộ;

- Kiểm soát nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ;

- Giám sát và tối ưu hóa chi phí và hiệu suất vận tải đường bộ;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn vận tải đường bộ.

4. Quản lý rủi ro:

- Xác định và giảm thiểu rủi ro hoạt động;

- Xây dựng kế hoạch dự phòng;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành có liên quan.

5. Cải tiến quy trình:

- Liên tục đánh giá và tối ưu hóa các quy trình logistics;

- Triển khai các công nghệ và hệ thống mới;

- Tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình lái xe.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 5 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành trong lĩnh vực vận tải đường biển/hàng không của ngành Xuất/Nhập khẩu/Giao nhận vận tải.

2. Văn bằng/Bằng cấp về Hậu cần/Quản lý chuỗi cung ứng/Kinh tế hoặc Quản lý vận tải hoặc tương đương.

3. Kinh nghiệm đã được chứng minh trong hoạt động giao nhận vận tải và hậu cần.

4. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt.

5. Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định xuất sắc.

6. Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt. 7. Thành thạo phần mềm và hệ thống hậu cần.

8. Kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế và các quy định hải quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực và đóng góp Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn Tham gia các chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội đóng góp vào sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

