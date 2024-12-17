Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 100, Đường Hữu Nghị, VSIP Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin khách hàng mới, check thông tin và chuẩn bị hợp đồng, báo giá.

- Tổng hợp kế hoạch bán hàng dự kiến, tổng hợp xu thế thay đổi kế hoạch tuần, báo cáo cấp trên.

- Tiếp nhận kế hoạch từ khách hàng, làm kế hoạch ngày, check với các bộ phận liên quan và confirm kế hoạch cho khách hàng, theo dõi tình hình xuất hàng thực tế theo kế hoạch.

- Báo cáo doanh thu ngày, doanh thu dự kiến tháng, doanh thu chốt tháng.

- Xử lý vấn đề khi phát sinh hàng lỗi đổi trả.

- Đối ứng khách hàng và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Quan hệ và đối ứng tốt với các phòng ban liên quan trong công ty để đảm bảo công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các vendor Samsung

- Sử dụng tốt phần mềm office văn phòng

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ tốt

- Nhanh nhẹn, năng động trong công việc, có thể tăng ca khi phát sinh vấn đề

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong công việc

Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: hấp dẫn (sẽ thương lượng khi phỏng vấn);

Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;

Tặng quà dịp lễ, tết, sinh nhật....

Hỗ trợ xe đưa đón Hà Nội – Bắc Ninh - Bắc Giang - Hiệp Hòa - Yên Phong;

Ăn ca miễn phí 3 bữa/ ngày tại công ty; có cây ATM, Siêu thị mini trong khuôn viên nhà máy;

Được đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo luật định: BHYT, BHXH, BHTN;

Lương tháng thứ 13 và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;

Được khám sức khỏe đầu vào và khám sức khỏe định kỳ tại công ty

Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, tôn trọng con người;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company

