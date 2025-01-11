Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

• Kiểm soát và giám sát hoạt động vận hành nội bộ của phòng Chứng từ, đảm bảo hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ.

• Hướng dẫn, đào tạo và giải quyết các tình huống phát sinh trong bộ phận, đảm bảo quy trình thực hiện đúng, nhanh chóng và hiệu quả.

• Tham mưu cho Ban Giám đốc trong các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu, đồng thời phổ biến, chỉ dẫn nhân viên bộ phận về các định hướng, chính sách mới của công ty.

• Đề xuất và xây dựng các lưu trình vận hành, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhằm tối ưu hoá hoạt động xuất nhập khẩu của công ty.

• Đảm bảo việc tuân thủ các quy định, thủ tục của pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu.

职位描述：

• 控制和监督单证部门的内部运作，确保工作效率和服务质量。

• 指导、培训并解决部门内发生的各种问题，确保流程执行正确、迅速且有效。

• 为董事会提供进出口相关的建议，并向部门员工传达和指导公司新的发展方向和政策。

• 提出和制定运作流程，并选择合适的供应商，以优化公司的进出口业务。

• 确保遵守相关的法律法规和进出口程序。