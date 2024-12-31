Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích công việc : Bảo đảm hàng hóa vận chuyển thuận lợi và đúng thời gian. Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất

Job Purpose : Ensure timely and accurate movement of freight and information, while providing an exceptional customer service within the Ocean Export Department.

Nhiệm vụ cụ thể/ Key Responsibilities:

1. Đảm bảo thực hiện quy trình vận chuyển thuận lợi và kịp thời

Ensure smooth and timely freight process flow

2. Đảm bảo xuất dữ liệu chính xác và kịp thời vào hệ thống quản lý hàng hóa

Ensure accurate and timely data entry into our operating system.

3. Theo dõi và xử lý các đơn hàng không xuất theo yêu cầu.

Track and trace Ocean Export files as required

4. Sử dụng hệ thống quản lý hàng biển xuất hàng ngày.

Use Global Ocean Export Monitor on a daily basis.

5. Đảm bảo chứng từ được gửi kịp thời, gửi thông báo hàng cho nước ngoài và khách hàng

Ensure documents are timely sent and Shipping notices communicated to overseas and customers

6. Đảm bảo gửi thông tin thanh toán chính xác và kịp thời đến cho khách hàng và thanh toán chính xác, kịp thời cho nhà cung cấp