Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất, viễn thông và thương mại điện tử.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý danh sách khách hàng và cập nhật thông tin thường xuyên.

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, viễn thông hoặc thương mại điện tử.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về thị trường và các sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Khả năng sử dụng các công cụ CRM (Customer Relationship Management) là một lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

