Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng cho sản phẩm sữa của Công ty.

Phát triển các chiến dịch truyền thông tổng hợp để phát triển thương hiệu sữa phù hợp với định hướng Công ty.

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường: Tìm kiếm Đại lý phân phối, phát triển Kênh đối tác bán lẻ, xây dựng đội ngũ Cộng tác viên bán hàng.

Tìm kiếm, phát triển, duy trì các mối quan hệ với khách hàng và đối tác; xây dựng cơ chế cho đối tác kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu.

Lên kế hoạch làm việc hàng tháng.

Báo cáo về các kết quả kinh doanh theo tháng/quý/năm.

Bám sát chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác Công ty giao cho theo tháng/quý/năm để đạt kết quả kinh doanh cao nhất.

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sale, giao hàng, điều khoản thanh toán, hạn mức công nợ (nếu có).

Theo dõi doanh thu hàng ngày và ký kết hợp đồng với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, xử lý phát sinh nếu có với các bộ phận liên quan.

Gửi mẫu hàng sản phẩm chào hàng đại lý, nhà phân phối

Nhận và báo đơn hàng vào nhóm đơn hàng, xử lý thông tin phát sinh

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong mảng thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kinh doanh các sản phẩm từ sữa, tinh bột kháng.

Ưu tiên các Trưởng phòng Kinh doanh có mối quan hệ rộng và chất lượng, có mong muốn gắn bó lâu dài và xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ.

Có trách nhiệm, có tư duy sáng tạo, chủ động, chịu trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (30-50 triệu/tháng): LCB (12-15 triệu + Thưởng hiệu quả kinh doanh từ 20-50 triệu/tháng tuỳ vào kết quả kinh doanh)

Được nâng cao nghiệp vụ đào tạo qua các buổi tập huấn của Công ty.

Được xây dựng nhân hiệu, thương hiệu cá nhân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin