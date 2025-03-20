Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
- Hà Nội: 16TM2
- C3, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Quản lý đội ngũ để đảm bảo chất lượng tư vấn khách hàng sỉ trên các kênh
Chăm sóc data cũ, nhận data từ các kênh digital, web, page và tự triển khai đa kênh bán hàng như xây đội nhóm, bán theo hệ thống
Chăm sóc các danh sách đại lý B2B
Xây dựng chiến lược kinh doanh để đạt được chỉ tiêu KPI về doanh số , số lượng đại lý
Có kinh nghiệm và kịch bản chăm sóc , xây dựng mối quan hệ với đại lý rõ ràng
Phối hợp với các phòng ban khác để thúc đẩy doanh thu, làm dự báo đặt hàng và điều phối lượng hàng cho team để đảm bảo chỉ tiêu do BGĐ đưa ra
Đo lường các chỉ số kinh doanh, đưa ra giải pháp tối ưu các chỉ số, tối ưu năng suất làm việc của các nhân sự phòng ban
Đề xuất & xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quỹ, năm. Đảm bảo tính cam kết với các kế hoạch, mục tiêu đề ra
Phối hợp làm việc với Digital để đảm bảo doanh số từ các kênh quảng cáo và chăm sóc tệp KH cũ
Đề xuất/Triển khai phương án đào tạo, huấn luyện đội ngũ theo xu thế của thị trường.
Thúc đẩy tinh thần làm việc của đội ngũ nhân sự cấp dưới, tạo không gian làm việc thoải mái, sáng tạo & hiệu quả
Phối hợp với các phòng ban công ty trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự của khu vực: Tuyển dụng, đào tạo, xử lý sự cố,...
Báo cáo các kết quả bán hàng, quản lý hàng hóa, tình hình hoạt động của nhóm phụ trách với BOD
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong ngành hàng Mỹ Phẩm
Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống nhà phân phối
Ưu tiên có kinh nghiệm phụ trách mảng kinh doanh online đối với tệp khách hàng B2B
Kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 3 năm trở lên, có kinh nghiệm kiến thức chuyên môn về Sale Online từ 5 năm trở lên
Nhiệt tình, nhiệt huyết , Có tính chủ động và làm việc theo nhóm
Sử dụng Word, Excel, Powerpoint thành thạo
Có kỹ năng huấn luyện và quản lý nhân viên
Kỹ năng giao tiếp và thương thảo tốt
Phẩm chất: Chính trực và cam kết, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI