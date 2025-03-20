Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Quản lý đội ngũ để đảm bảo chất lượng tư vấn khách hàng sỉ trên các kênh

Chăm sóc data cũ, nhận data từ các kênh digital, web, page và tự triển khai đa kênh bán hàng như xây đội nhóm, bán theo hệ thống

Chăm sóc các danh sách đại lý B2B

Xây dựng chiến lược kinh doanh để đạt được chỉ tiêu KPI về doanh số , số lượng đại lý

Có kinh nghiệm và kịch bản chăm sóc , xây dựng mối quan hệ với đại lý rõ ràng

Phối hợp với các phòng ban khác để thúc đẩy doanh thu, làm dự báo đặt hàng và điều phối lượng hàng cho team để đảm bảo chỉ tiêu do BGĐ đưa ra

Đo lường các chỉ số kinh doanh, đưa ra giải pháp tối ưu các chỉ số, tối ưu năng suất làm việc của các nhân sự phòng ban

Đề xuất & xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quỹ, năm. Đảm bảo tính cam kết với các kế hoạch, mục tiêu đề ra

Phối hợp làm việc với Digital để đảm bảo doanh số từ các kênh quảng cáo và chăm sóc tệp KH cũ

Đề xuất/Triển khai phương án đào tạo, huấn luyện đội ngũ theo xu thế của thị trường.

Thúc đẩy tinh thần làm việc của đội ngũ nhân sự cấp dưới, tạo không gian làm việc thoải mái, sáng tạo & hiệu quả

Phối hợp với các phòng ban công ty trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự của khu vực: Tuyển dụng, đào tạo, xử lý sự cố,...

Báo cáo các kết quả bán hàng, quản lý hàng hóa, tình hình hoạt động của nhóm phụ trách với BOD

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên