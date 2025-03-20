Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trưởng phòng kinh doanh

Phân tích thị trường, đối thủ, lập kế hoạch phát triển mảng kinh doanh du học (Đức, Hàn…)

Tận dụng network cá nhân hoặc phát triển đối tác, đại lý để mở rộng mạng lưới.

Khai thác các đối tác sẵn có của ODIN: Học viện nông nghiệp, ĐH Thương Mại, ĐH quốc gia HN, ĐH xây dựng, các trường THPT trong nội thành mà ODIN đang đào tạo Ielts, toeic…

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội nhóm sale dưới quyền.

Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.

Hưởng % trực tiếp trên doanh số, không giới hạn thu nhập.

Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.



Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đam mê trong ngành giáo dục.

Có network khách hàng, đối tác là 1 điểm cộng lớn.

Khả năng lãnh đạo đội nhóm tốt và các kỹ năng mềm khác.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và cầu tiến.

Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + Hoa hồng cao. Đề cao tính CÔNG BẰNG, XỨNG ĐÁNG với năng lực và kinh nghiệm.

Lộ trình phát triển: Trưởng phòng kinh doanh => Giám đốc kinh doanh => Đồng hành mở rộng cùng ODIN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại toà S Đại học Thương Mại và 3 cơ sở khác.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm, thưởng lễ tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

