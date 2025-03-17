Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Sevin Office, 609 Trương Định, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm và triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh
Phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh, khách hàng và đối tác mới.
Dự báo xu hướng phát triển thị trường, đề xuất giải pháp kinh doanh
Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho nhân viên kinh doanh, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc.
Đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Xây dựng cơ chế đánh giá và khen thưởng dựa trên kết quả kinh doanh.
Chủ động tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng chiến lược và các đối tác tiềm năng.
Mở rộng thị trường, khám phá các phân khúc khách hàng mới và nắm bắt xu hướng tiêu dùng của thị trường.
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ
Đo lường hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ số KPI, phân tích dữ liệu bán hàng để điều chỉnh chiến lược kịp thời.
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần/tháng cho Giám đốc Kinh doanh và đưa ra các đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 27 tuổi trở lên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Khả năng lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và điều hành đội ngũ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 15 triệu – 20 triệu đồng/tháng + Thưởng com doanh thu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Đánh giá hiệu suất công việc định kỳ 2 lần mỗi năm.
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

