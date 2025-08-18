Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nội: Phố Đinh Lễ, French Quarter, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển Kinh doanh B2B & B2C sản phẩm thời trang của Công ty
- Định hướng và chủ động thiết lập, triển khai các chiến lược và phương án thúc đẩy bán hàng, MKT sản phẩm trên các sàn TMĐT
- Nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất phương án kinh doanh mở điểm bán lẻ, phân phối sản phẩm
- Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng để mang đơn hàng sỉ về cho nhà máy sản xuất như: Đồng phục công ty, đồng phục học sinh.....
- Tham mưu tư vấn cho Trưởng phòng và BLĐ Công ty các phương án thúc đẩy kinh doanh của Công ty
- Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên bên dưới
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty thời trang online và offline. Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai bán hàng thời trang, MKT trên các nền tảng trực tuyến, sàn TMĐT
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
