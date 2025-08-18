Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Phát triển Kinh doanh B2B & B2C sản phẩm thời trang của Công ty

- Định hướng và chủ động thiết lập, triển khai các chiến lược và phương án thúc đẩy bán hàng, MKT sản phẩm trên các sàn TMĐT

- Nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất phương án kinh doanh mở điểm bán lẻ, phân phối sản phẩm

- Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng để mang đơn hàng sỉ về cho nhà máy sản xuất như: Đồng phục công ty, đồng phục học sinh.....

- Tham mưu tư vấn cho Trưởng phòng và BLĐ Công ty các phương án thúc đẩy kinh doanh của Công ty

- Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên bên dưới

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ