Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC DIỆP làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC DIỆP
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Trưởng phòng Marketing

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Nhà hàng Ngọc Phương Nam ( đối diện Vinpearl Đảo Rều), đường Đỗ Sĩ Hoạ, KĐT Cái Dăm, Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Xây dựng chiến lược Marketing:
- Thiết lập và triển khai chiến lược marketing cho toàn bộ các mảng kinh doanh của công ty trong lĩnh vực nhà hàng
- Phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh
2. Quản lý chiến dịch Marketing:
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận diện thương hiệu
- Chịu trách nhiệm quản lý và tối ưu hóa các kênh quảng cáo bao gồm mạng xã hội, website, email, online/offline
- Tối ưu ngân sách và tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
3. Quản lý đội ngũ Marketing:
- Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.
- Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động, KPIs của phòng Marketing và training đội ngũ
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như Quản lý Kênh, Kinh doanh, Thu mua, và Chăm Sóc Khách Hàng để đảm bảo đồng bộ chiến lược marketing.
4. Quản lý thương hiệu và nội dung:
- Định hướng và giám sát việc phát triển nội dung sáng tạo cho các kênh như Facebook, website, SMS Marketing, Email Marketing, SEO, Youtube, Tiktok... và qua các kênh Marketing truyền thống
5. Báo cáo và phân tích hiệu quả
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, lập báo cáo định kỳ
- Đề xuất giải pháp và cải tiến liên tục để nâng cao hiệu suất và ROI (Return on Investment) cho hoạt động marketing.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, 2 năm ở vị trí trưởng nhóm trở lên
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ mạnh mẽ.
- Có khả năng phân tích dữ liệu và nhạy bén với các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: Lương cứng 25 - 40 Triệu/Tháng + Thưởng kpi
- Xét duyệt tăng lương ít nhất 1 lần/năm
- Hỗ trợ nhà ở cho CBNV ở xa
- Được đóng BHXH, nghỉ phép theo quy định
- Thưởng các ngày lễ, tết.
- 12 ngày phép 1 năm
- Teambuilding hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC DIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM - ĐƯỜNG ĐỖ SĨ HỌA - KĐT CÁI DĂM - BÃI CHÁY - QUẢNG NINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

