Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Số 9 đường Ba tháng tư - Phường Xuân Hương, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý và điều phối bộ phận Marketing, Marketing Online, quảng cáo và truyền thông.

Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông.

Chịu trách nhiệm tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty ra công chúng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của Công ty.

Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường.

Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, tính cách, hoạt động truyền thông, tài sản TH…).

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing.

Quản lý công việc in ấn, tờ rơi, catalogue, nội dung Website.

Đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho bộ phận Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ dưới 35 tuổi; ngoại hình khá.

Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Truyền thông và các ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc các vị trí tương đương.

Có khả năng thấu hiểu sản phẩm, thấu hiểu khách hàng.

Có kỹ năng phân tích, dự báo, lập kế hoạch.

Hiểu biết và sử dụng thành thạo các công cụ AI phục vụ công việc.

Ham học hỏi, chủ động, sáng tạo, bắt kịp xu hướng.

Hiểu về các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok, Website, Google.

Hiểu về quảng cáo trên các nền tảng, đã từng chạy quảng cáo, có kinh nghiệm 1 – 2 năm

Có tư duy hệ thống (hệ thống các Platform) – hiểu và phân tích được các chỉ số của các nền tảng và tư duy quản trị (nhân sự).

Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự, kĩ năng họp giao ban và triển khai công việc cho nhân sự; trung thực, nhân phẩm tốt, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao.

Biết tổ chức và kiểm soát ngân sách Marketing.

Nhận diện rủi ro, lên kế hoạch giảm thiểu rủi ro và kiểm soát rủi ro trong hoạt động marketing mảng bán hàng và dịch vụ.

Xử lý khủng hoảng truyền thông trong mảng bán hàng, dịch vụ

CR/PR, truyền thông và các hoạt động chăm sóc khách hàng khác;

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.

Ưu tiên sử dụng tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận.

Làm việc giờ Hành chính.

Du lịch, thể thao văn nghệ, phép năm, thưởng các ngày Lễ Tết, sinh nhật theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, được đào tạo chuyên môn chuyên sâu & cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Các chế độ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG

