Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Liên Hoa làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu
Kinh nghiệm 5 năm

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 23 đường 3/2, Phường 1, TP Đà Lạt

Trưởng phòng nhân sự

Đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch được giao, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan nhanh chóng, đạt chất lượng theo yêu cầu.

Xây dựng văn hóa gắn kết đội ngũ và truyền thông nội bộ.

Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát các quy định, chính sách liên quan đến nhận sự.

Tổ chức và quản lý việc thực hiện công tác BHXH.

Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến và sản xuất thực phẩm.

Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự, luật lao động và các xu hướng nhân sự hiện đại.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Khả năng ứng dụng công nghệ AI trong công việc.

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và đưa ra quyết định hiệu quả.

Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15 triệu/tháng

Phụ cấp ăn sáng và ăn trưa tại công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

