Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Liên Hoa làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Liên Hoa
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 23 đường 3/2, Phường 1, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch được giao, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan nhanh chóng, đạt chất lượng theo yêu cầu.
Xây dựng văn hóa gắn kết đội ngũ và truyền thông nội bộ.
Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.
Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát các quy định, chính sách liên quan đến nhận sự.
Tổ chức và quản lý việc thực hiện công tác BHXH.
Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến và sản xuất thực phẩm.
Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự, luật lao động và các xu hướng nhân sự hiện đại.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Khả năng ứng dụng công nghệ AI trong công việc.
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và đưa ra quyết định hiệu quả.
Tại Công ty TNHH Liên Hoa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12-15 triệu/tháng
Phụ cấp ăn sáng và ăn trưa tại công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Hoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
