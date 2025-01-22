Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh, giao dịch của Chi nhánh, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Bản Việt và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Lãnh đạo về kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch được giao

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm

• Quản lý hoạt động kinh doanh của Đơn vị

• Tổ chức, triển khai, kiểm soát các hoạt động: Tiếp thị, Thẩm định, Quản lý tín dụng, Xử lý Giao dịch và Ngân quỹ

• Quản lý chuẩn mực dịch vụ khách hàng

• Hỗ trợ điều hành, quản lý nhân sự của Đơn vị

• Tổng hợp và đề xuất cho Ban Lãnh đạo các biện pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đơn vị

• Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể của Ban Lãnh đạo hoặc theo các quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan