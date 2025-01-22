Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Trường Chinh, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh, giao dịch của Chi nhánh, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Bản Việt và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Lãnh đạo về kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch được giao
• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm
• Quản lý hoạt động kinh doanh của Đơn vị
• Tổ chức, triển khai, kiểm soát các hoạt động: Tiếp thị, Thẩm định, Quản lý tín dụng, Xử lý Giao dịch và Ngân quỹ
• Quản lý chuẩn mực dịch vụ khách hàng
• Hỗ trợ điều hành, quản lý nhân sự của Đơn vị
• Tổng hợp và đề xuất cho Ban Lãnh đạo các biện pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đơn vị
• Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể của Ban Lãnh đạo hoặc theo các quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tại Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank

Ngân Hàng Bản Việt - Bvbank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

