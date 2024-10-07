Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Lô 97A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Tân Phước

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác Xây dựng môi trường làm việc tích cực Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên
Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
Xây dựng môi trường làm việc tích cực
Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên
Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự
Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Học vấn & kiến thức chuyên môn:
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Có kiến thức chuyên sâu và được thực hành về luật lao động, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu
2.2. Kinh nghiệm:
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác hành chính - nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trong khoảng 15 - 20 triệu
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định Luật lao động
Tiền thưởng lễ, tết
Cơ hội phát triển chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 97A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

