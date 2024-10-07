Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác Xây dựng môi trường làm việc tích cực Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên

Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể

Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác

Xây dựng môi trường làm việc tích cực

Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên

Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự

Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.