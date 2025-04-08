Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
18 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng chiến lược quản trị nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý, quy trình làm việc, văn bản lập quy của công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và đồng bộ.
Giám sát và cập nhật nội quy lao động, các quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động.
Xây dựng chiến lược và chính sách thu hút, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
Phát triển hệ thống dữ liệu ứng viên và mạng lưới nhân sự tiềm năng.
Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty thông qua các kênh truyền thông nội bộ và bên ngoài.
Đề xuất, xây dựng và triển khai chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với xu hướng thị trường và mục tiêu phát triển của công ty.
Tư vấn cho Ban lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, chính sách thăng tiến, bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự.
Quản lý việc đánh giá hiệu suất làm việc (KPI), năng lực nhân viên để làm căn cứ phát triển nguồn nhân lực kế thừa.
Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự.
Thiết lập hệ thống quy định và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả đào tạo nội bộ.
Phối hợp với các phòng ban tổ chức các kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực bền vững.
Giám sát việc thực hiện Hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, nghỉ phép, nghỉ việc… theo quy định của pháp luật và công ty.
Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ, đánh giá hiệu quả công việc trong phòng nhân sự.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự thuộc phòng, đào tạo và phân công công việc hiệu quả.

Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên.
Am hiểu luật lao động, xu hướng nhân sự và các chính sách phát triển nguồn lực.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, hoạch định và giải quyết vấn đề tốt.
Ưu tiên ứng viên có thế mạnh đặc biệt về công tác tuyển dụng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 18 - 20 triệu + KPI => Tổng thu nhập lên đến: 25 -35 triệu/tháng.
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.
Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.
Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sô 9, Ngõ 2 Phan Bá Vành, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

