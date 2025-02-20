Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

1. Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ hành chính

- Căn cứ chiến lược phát triển Công ty, nghiên cứu, tham mưu hoạch định chiến lược phát triển, nâng cao năng lực nhân sự và các dịch vụ hành chính, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hiệu suất sử dụng lao động, năng lực cạnh tranh, đáp ứng mục tiêu phát triển SXKD và Công ty, trên nền tảng của Văn hóa Vinphaco.

- Hoạch định kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Công ty hàng năm, để đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Công ty.

2. Tham mưu Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn phát triển, từng năm.

2. Tham mưu Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

- Nghiên cứu, tham mưu cải tiến mô hình tổ chức của Công ty, của các lĩnh vực, phòng, đơn vị (sau đây gọi tắt là đơn vị) phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức phân tích yêu cầu công việc, xác định hệ thống chức danh, xây dựng các bản mô tả công việc.

- Chủ trì phối hợp xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, nội quy áp dụng trong toàn Công ty, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định.

3. Công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập

- Cải tiến, sửa đổi bổ sung các quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo hội nhập để các quy trình được tối ưu, đảm bảo tính tiên tiến, sát thực, hiệu quả, để khi thực hiện theo quy trình đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.