Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI
- Tây Ninh: Công ty Fukuda.AI, tổ 3 khu phố An Phú, phường An Tịnh, Trảng Bàng
- Miền Nam
- Hà Nội, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Hệ thống quản trị nhân sự:
- Thiết lập, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình
chung của Cty và phòng HCNS.
- Tham mưu xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng hoạt động của
công ty.
- Tham mưu thiết lập cơ chế điều hành, báo cáo, phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý,
thủ tục biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.
- Đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch được giao, giải quyết các vấn đề phát sinh có
liên quan nhanh chóng, đạt chất lượng theo yêu cầu.
- Quan hệ tốt các cơ quan chức năng, chính quyền trong công tác hành chính – nhân sự,
pháp lý các lĩnh vực khác có liên quan.
- Xây dựng văn hóa gắn kết đội ngũ và truyền thông nội bộ.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.
- Tham mưu xây dựng chính sách nhằm ổn định và phát triển nguồn nhân lực.
- Thiết lập mục tiêu, phân công lập kế hoạch cho các nhân viên thuộc P. HCNS
2.Công tác nhân sự:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát các quy định, chính sách liên quan đến nhận
sự.
- Tổ chức và quản lý việc thực hiện công tác BHXH.
- Tổ chức và quản lý việc chấm công tính lương.
- Tham vấn, xây dựng và thực hiện Quy chế lương - thưởng, phúc lợi, hệ thống
lương/thang bảng lương.
-Tham vấn, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
-Tham gia các tổ chức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như : các
phong trào đoàn thể , thi đua khen thưởng , giải trí du lịch.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI Thì Được Hưởng Những Gì
1 năm có 12 ngày phép
Chăm sóc sức khỏe
Du lịch hằng năm
Tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
