Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Công ty Fukuda.AI, tổ 3 khu phố An Phú, phường An Tịnh, Trảng Bàng

- Miền Nam

- Hà Nội, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Hệ thống quản trị nhân sự:
- Thiết lập, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình
chung của Cty và phòng HCNS.
- Tham mưu xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng hoạt động của
công ty.
- Tham mưu thiết lập cơ chế điều hành, báo cáo, phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý,
thủ tục biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.
- Đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch được giao, giải quyết các vấn đề phát sinh có
liên quan nhanh chóng, đạt chất lượng theo yêu cầu.
- Quan hệ tốt các cơ quan chức năng, chính quyền trong công tác hành chính – nhân sự,
pháp lý các lĩnh vực khác có liên quan.
- Xây dựng văn hóa gắn kết đội ngũ và truyền thông nội bộ.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.
- Tham mưu xây dựng chính sách nhằm ổn định và phát triển nguồn nhân lực.
- Thiết lập mục tiêu, phân công lập kế hoạch cho các nhân viên thuộc P. HCNS
2.Công tác nhân sự:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát các quy định, chính sách liên quan đến nhận
sự.
- Tổ chức và quản lý việc thực hiện công tác BHXH.
- Tổ chức và quản lý việc chấm công tính lương.
- Tham vấn, xây dựng và thực hiện Quy chế lương - thưởng, phúc lợi, hệ thống
lương/thang bảng lương.
-Tham vấn, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
-Tham gia các tổ chức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như : các
phong trào đoàn thể , thi đua khen thưởng , giải trí du lịch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành có liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hàng năm
1 năm có 12 ngày phép
Chăm sóc sức khỏe
Du lịch hằng năm
Tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 3, Khu phố An Phú, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-tay-ninh-job314462
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 104 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 194 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất